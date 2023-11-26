Россиянам объяснили, как зарабатывать на кредитке? Делать ничего не придётся
Кредитки у многих ассоциируются с неразумными тратами, бешеными процентами и долгами. Но на деле на этом банковском продукте можно даже подзаработать. Правда, способ подойдёт только тем, кто умеет считать деньги и кто очень ответственен. О том, как получить доход при использовании кредитной карты, «Газете. Ru» рассказала эксперт управления платёжных систем и расчётов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.
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По её словам, если действовать грамотно, то можно не только не уйти в минус, но и получить дополнительный доход. Способ подходит только дисциплинированным людям со стабильными финансовыми поступлениями.
Схема выглядит так: вы кладёте комфортную сумму денег на депозит под максимальный процент и открываете кредитку на льготный период. За это время деньги на вкладе дадут доход.
Также эксперт добавила, что кредитка помогает сэкономить в периоды акций и скидок на нужные покупки, главное — сдерживать себя от импульсивных трат и соблюдать финансовую дисциплину, а именно:
- брать столько денег, сколько сможете вернуть;
- отдавать долги до завершения льготного периода.
Демидова уточнила, что лучше брать кредитку с бесплатным обслуживанием или минимальной годовой платой. Ещё нельзя забывать, что при оплате в магазинах с кредитки комиссия не взимается, а вот за переводы может достигать 6%.
О том, как пользоваться кредиткой и не погрязнуть в долгах, рассказали тут.