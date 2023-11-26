Россиянам объяснили, как зарабатывать на кредитке? Делать ничего не придётся

По её словам, если действовать грамотно, то можно не только не уйти в минус, но и получить дополнительный доход. Способ подходит только дисциплинированным людям со стабильными финансовыми поступлениями.

Схема выглядит так: вы кладёте комфортную сумму денег на депозит под максимальный процент и открываете кредитку на льготный период. За это время деньги на вкладе дадут доход.

Также эксперт добавила, что кредитка помогает сэкономить в периоды акций и скидок на нужные покупки, главное — сдерживать себя от импульсивных трат и соблюдать финансовую дисциплину, а именно:

брать столько денег, сколько сможете вернуть;

отдавать долги до завершения льготного периода.

Демидова уточнила, что лучше брать кредитку с бесплатным обслуживанием или минимальной годовой платой. Ещё нельзя забывать, что при оплате в магазинах с кредитки комиссия не взимается, а вот за переводы может достигать 6%.

О том, как пользоваться кредиткой и не погрязнуть в долгах, рассказали тут.