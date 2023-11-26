Россиянам объяснили, куда можно с выгодой вложиться в 2024 году

По словам эксперта, из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ свою привлекательность в 2024 году продолжат демонстрировать банковский вклады. Специалист не исключил, что вклады станут ещё более выгодными.

Также в январе 2024 году есть вероятность снижения курса доллара, а значит, можно будет с выгодой вложиться в валюту. Он напомнил, что и доллар, и евро пользуются большим спросом, так что пока доллар дешёвый — его стоит покупать. И даже если резкого скачка в цене не произойдёт, то американская валюта всё равно не обесценится и пригодится при путешествиях, уточнил Григорьев.

Он также отметил, что неплохие перспективы ждут и рынок драгоценных металлов, особенно золото. При нестабильной экономической ситуации в мире этот металл всегда растёт в цене, подчеркнул финэксперт.

Если у вас есть опыт в инвестициях, то есть смысл обратить внимание на рынок ценных бумаг , сказал Григорьев. Он предупредил, что новичкам сюда лучше не соваться — есть риск потерять деньги. По словам специалиста, акции и облигации давали хороший рост в ряде секторов в 2023 году.

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