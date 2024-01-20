Россиянам объяснили, выгодно ли хранить сбережения в долларах

По словам эксперта, хранить деньги в долларах сейчас можно только в виде налички, открытие вклада сопряжено с рядом рисков. Во-первых, это вероятность регулятивных неожиданностей, а во-вторых, по валютных вкладам сейчас не платят проценты.

Плюс, чтобы выйти хотя бы в ноль в операциях с покупкой и продажей доллара, нужно чтобы рубль подешевел по отношению к доллару примерно на 10%, а такого давно не было. Поэтому лучше хранить деньги в рублях, отметил Беляев.

Он добавил, что ставка по вкладам сейчас выше, чем темпы инфляции, и этим нужно пользоваться. Высокая ключевая ставка будет держаться достаточно долго, считает эксперт. А снижение, когда оно начнётся, резким не будет.

О том, как не потерять доход по вкладу, рассказали здесь.