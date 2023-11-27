Россиянам подсказали, куда выгодно вложить деньги до конца 2023 года

По словам эксперта, стоит помнить, что 15 декабря пройдёт очередное заседание по ключевой ставке. Не исключено, что её повысят ещё раз. Так что, скорее всего, банки до Нового года ещё раз повысят ставки по депозитам либо оставят их на прежнем уровне. На этом можно подзаработать.

Также стоит рассмотреть новогодние предложения от банков по депозитам, говорит эксперт. Правда, важно внимательно изучить условия по таким вкладам, они могут быть и не такими уж и выгодными. Сейчас самые большие проценты дают по депозитам на срок от трёх месяцев до полугода. По данным на октябрь, ставка в среднем составляет 11,2% годовых, но можно найти и под 12–14%. Макаров посоветовал подождать решения по ключевой ставке и потом выбирать максимально выгодный вариант.

А ещё стоит подумать над открытием индивидуального инвестиционного счёта. Если положить на ИИС деньги и купить на них надёжные облигации, то в начале следующего года можно получить налоговый вычет размером до 52 000 рублей. Только вариант подходит лишь тем людям, кто разбирается в инвестициях, уточнил Макаров.

О том, куда с выгодой вложиться в 2024 году, рассказали в этом материале.