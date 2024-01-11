Россиянам пообещали падение цен на вторичку в 2024 году
В течение года цены на вторичную недвижимость упадут на 15%, считает управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Руслан Сырцов. Да, собственники не очень любят делать скидки, но стоимость будет падать примерно на 100 000 рублей каждый месяц на протяжении всего года. Отсюда и снижение на 15% за 12 месяцев. По его словам, рост цен продолжится только после уменьшения ключевой ставки. Сейчас она составляет 16%.
Freepik
Как объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, есть также вероятность, что многие собственники отложат продажу недвижимости до лучших времён. Если во втором полугодии 2024-го снижения ключевой ставки не произойдёт, то цены на вторичном рынке заметно упадут.
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Константин Харченко посоветовал не спешить с покупкой жилья. По его словам, важно определить цель этого решения и помнить, что квартира — не инструмент для финансовых спекуляций. Лучше просчитать ставки аренды и платежи по собственной квартире и потом уже принимать решение.
О том, что сейчас выгоднее — покупать жильё или снимать, рассказали в этом материале.