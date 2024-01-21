Россиянам раскрыли, сколько получится выторговать при покупке квартиры

По данным «Этажей», самую большую среднюю скидку готовы предоставить продавцы из Самары — 9,1%. В топ-3 вошли также Краснодар и Казань. Там дисконт в среднем составляет 8,8 и 7,2% соответственно. На четвёртом и пятом местах расположились Санкт-Петербург и Москва. Там покупатель выторговывает по 6,1 и 5,3%.

Ведущий аналитик компании Александр Иванов отметил, что собственники пока не спешат увеличивать скидку при продаже квартир, несмотря на снижение доступа покупателей к ипотечным программам. Почему, эксперт не объяснил.

Последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в декабре, до 16%. В результате ипотеку на вторичку сейчас можно взять в среднем под 16−17% годовых.

О том, можно ли заработать на недвижимости в 2024 году, рассказали тут.