Инвестиции
Опубликовано 21 января 2024, 07:00
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Россиянам раскрыли, сколько получится выторговать при покупке квартиры

Средний размер дисконта при продаже вторички в России не превышает 3%. Это рекордно маленькая цифра. Продавцы не готовы уступать даже с учётом роста ипотечных ставок, сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». По данным риелторов, ещё год назад скидка в среднем по стране держалась на уровне 5,9%, то есть в теории потенциал для торга есть.
Freepik

Freepik

По данным «Этажей», самую большую среднюю скидку готовы предоставить продавцы из Самары — 9,1%. В топ-3 вошли также Краснодар и Казань. Там дисконт в среднем составляет 8,8 и 7,2% соответственно. На четвёртом и пятом местах расположились Санкт-Петербург и Москва. Там покупатель выторговывает по 6,1 и 5,3%.

Ведущий аналитик компании Александр Иванов отметил, что собственники пока не спешат увеличивать скидку при продаже квартир, несмотря на снижение доступа покупателей к ипотечным программам. Почему, эксперт не объяснил.

Последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в декабре, до 16%. В результате ипотеку на вторичку сейчас можно взять в среднем под 16−17% годовых.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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