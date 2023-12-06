Россиянам рассказали, кого затронут жёсткие условия по ипотеке

Напомним, 5 декабря стало известно, что Минфин предложил:

увеличить с 20% до 30% первоначальный взнос по льготной ипотеке;

уменьшить кредитный лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 млн до 6 млн рублей;

установить требования к уровню дохода россиян, которым доступны льготные кредиты;

ограничить размер предельной долговой нагрузки заёмщика — она не должна превышать 50% доходов.

«Любые ужесточения условий кредитования оказывают давление на рынок, — комментирует эту инициативу Васильченко. — На локальном временном отрезке такие новости могут привести к ажиотажному спросу, за которым должно последовать замедление рынка».

Эксперт напомнила, что спрос активизировало повышение ключевой ставки. Люди торопились купить жильё по выгодным условиям. Так, только за сентябрь на первичном рынке число сделок выросло на 12,7%. Новое ужесточение может мотивировать к покупке тех, кто не решался сделать это в предыдущие месяцы.

«Особые опасения вызывается вторичный рынок жилья, — продолжает Васильченко. — Он первым начинает ощущать замедление, происходит переток сделок в первичный сегмент, растёт величина скидок, предоставляемых продавцами».