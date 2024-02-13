Инвестиции
Опубликовано 13 февраля 2024, 08:40
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Россияне понесли на денежный рынок миллиарды рублей. Чем это лучше вкладов

На Московской бирже есть альтернатива депозитам и облигациям — фонды денежного рынка. В них россияне вложили уже больше 200 млрд рублей, хотя еще полгода назад в них лежало не больше 15. Дело в высокой ключевой ставке — пока перспективы акций под туманны, фонды стабильно приносят инвесторам около 15% годовых.
Россияне понесли на денежный рынок миллиарды рублей. Чем это лучше вкладов
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Как это работает

Эти инструменты работают достаточно просто. Деньги из фондов ежедневно отправляются на Мосбиржу. Там эти деньги занимают профессиональные участники рынка (банки, брокеры, страховые компании) — обычно на один день и под залог надёжных ценных бумаг (обычно обеспеченных всеми активами биржи). За это они платят фонду по ставке, близкой к ключевой — RUSFAR.

К примеру, при текущем уровне ключевой ставки в 16% доходность денежного рынка составляет 15,8% годовых.

У фонда не может быть отрицательного результата. Он только прирастает на размер полученных процентов, которые зависят от стоимости денег в экономике. При этом деньги остаются доступными на следующий день без потери дохода. В отличие от вклада, который раньше срока без потери дохода забрать из банка, как правило, нельзя.

Что важно знать про фонды

Управляющая фондом компания берёт комиссию — как правило, речь идёт о нескольких десятых долей процента. На размер комиссии стоит смотреть в первую очередь при выборе фонда.

Биржа тоже берёт комиссию 0,03%. Эффект комиссий снижается по мере увеличения срока инвестирования. Поэтому несколько советов:

  • Приобретайте либо продавайте фонд через лимитированную заявку — обычно так удаётся провести сделку дешевле и заплатить меньше комиссии.
  • Цену ставьте наиболее близкую к стоимости пая.
  • Без необходимости не продавайте паи раньше, чем через две недели после покупки.

Также не стоит забывать, что с дохода после продажи пая нужно будет заплатить НДФЛ 13%.

В итоге с учетом комиссий, рыночных заявок, быстрой продажи и налога расчётная доходность в 16% годовых может легко превратиться в 11-12%.

Это не инвестиционная рекомендация. Мы всего лишь рассказываем о происходящем

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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