Россияне понесли на денежный рынок миллиарды рублей. Чем это лучше вкладов

Как это работает

Эти инструменты работают достаточно просто. Деньги из фондов ежедневно отправляются на Мосбиржу. Там эти деньги занимают профессиональные участники рынка (банки, брокеры, страховые компании) — обычно на один день и под залог надёжных ценных бумаг (обычно обеспеченных всеми активами биржи). За это они платят фонду по ставке, близкой к ключевой — RUSFAR.

К примеру, при текущем уровне ключевой ставки в 16% доходность денежного рынка составляет 15,8% годовых.

У фонда не может быть отрицательного результата. Он только прирастает на размер полученных процентов, которые зависят от стоимости денег в экономике. При этом деньги остаются доступными на следующий день без потери дохода. В отличие от вклада, который раньше срока без потери дохода забрать из банка, как правило, нельзя.

Что важно знать про фонды

Управляющая фондом компания берёт комиссию — как правило, речь идёт о нескольких десятых долей процента. На размер комиссии стоит смотреть в первую очередь при выборе фонда.

Биржа тоже берёт комиссию 0,03%. Эффект комиссий снижается по мере увеличения срока инвестирования. Поэтому несколько советов:

Приобретайте либо продавайте фонд через лимитированную заявку — обычно так удаётся провести сделку дешевле и заплатить меньше комиссии.

Цену ставьте наиболее близкую к стоимости пая.

Без необходимости не продавайте паи раньше, чем через две недели после покупки.

Также не стоит забывать, что с дохода после продажи пая нужно будет заплатить НДФЛ 13%.

В итоге с учетом комиссий, рыночных заявок, быстрой продажи и налога расчётная доходность в 16% годовых может легко превратиться в 11-12%.