Инвестиции
Опубликовано 23 января 2024, 08:40
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Следуй за рынком. 3 способа инвестировать в индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи — пример «эталонного» портфеля для инвестора. Вложиться во все акции из него — значит, по сути, инвестировать в весь российский рынок. Есть три основных способа, как это сделать. Инвестиционный эксперт УК "Первая" София Кирсанова рассказала россиянам, как это делать.
Следуй за рынком. 3 способа инвестировать в индекс Мосбиржи

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  1. Приобрести все ценные бумаги, входящие в индекс. Но при этом важно будет соблюсти все доли отдельных бумаг. Чтобы сделать это, нужны большие суммы: одна акция «Транснефти» стоит около 150 000 рублей, а её доля в индексе — меньше процента. Кроме того, нужно будет постоянно следить за изменениями индекса, чтобы поддерживать свой портфель в актуальном состоянии.

  2. Купить акции биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), ориентированных на IMOEX. Это будет по сути уже собранный портфель из акций Мосбиржи в нужной пропорции, в который можно войти практически с любой суммой. Фондом управляют профессиональные финансисты, поэтому можно «купить и забыть», — самом ребалансировать портфель не потребуется. Но придётся платить комиссию управляющей компании фонда.

  3. Использовать фьючерсы на индекс — производные финансовые инструменты, которые позволяют зарабатывать на колебаниях цен. Это высокорисковый инструмент, он не для новичков.

Ранее мы приводили 6 советов от экспертов, куда вложиться в 2024 году.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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