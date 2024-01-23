Следуй за рынком. 3 способа инвестировать в индекс Мосбиржи

Приобрести все ценные бумаги, входящие в индекс. Но при этом важно будет соблюсти все доли отдельных бумаг. Чтобы сделать это, нужны большие суммы: одна акция «Транснефти» стоит около 150 000 рублей, а её доля в индексе — меньше процента. Кроме того, нужно будет постоянно следить за изменениями индекса, чтобы поддерживать свой портфель в актуальном состоянии.

Купить акции биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), ориентированных на IMOEX. Это будет по сути уже собранный портфель из акций Мосбиржи в нужной пропорции, в который можно войти практически с любой суммой. Фондом управляют профессиональные финансисты, поэтому можно «купить и забыть», — самом ребалансировать портфель не потребуется. Но придётся платить комиссию управляющей компании фонда.