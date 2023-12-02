Спасаем деньги в облигациях. Эксперт рассказал, каких доходностей ждать в 2024 году

Первый сценарий предполагает продолжение улучшения экономической ситуации в России, рост инвестиционного климата и улучшение финансовых показателей компаний. В таком случае спрос на облигации может значительно возрасти, а доходность по ним — снизиться.

В этом случае эксперт советует присмотреться к облигациям с длинной дюрацией (то есть с большим сроком до погашения). Например, к облигациям федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном и сроком погашения от пяти лет и более.

Второй сценарий предполагает нестабильность в экономике и высокую инфляцию. В такой ситуации инвесторы могут предпочесть более стабильные активы, что может привести к снижению спроса на облигации. При этом доходность по облигациям может оставаться относительно высокой, а волатильность на рынке сохраняться.

В этом случае наиболее подходящий инструмент — это ОФЗ-ПК (с переменным купоном). Ставка купона привязана к индикатору RUONIA. Это средняя ставка, по которой крупнейшие банки России выдают друг другу кредиты на один день. Она практически совпадает с ключевой ставкой Центробанка.