Спекулянтам на заметку. Какие акции в 2024 году подорожают сильнее остальных

По подсчётам аналитика, потенциал роста индекса Мосбиржи вместе с дивидендами составляет 22%. На фоне высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она на уровне 15%) это немного: вклады и облигации принесут немногим меньше. Однако отдельные акции могут существенно обогнать индекс.

«Мы видим потенциал роста в IT-отрасли. Компании сектора стали бенефициарами снижения конкуренции в сфере рекламы и облачных технологий после ухода иностранных игроков. Также им на руку снижение конкуренции со стороны локальных игроков в e-commerce и такси», — сказал Антон Кравченко.

По его словам, фавориты в этом секторе — «Яндекс», OZON, CIAN, Headhunter.