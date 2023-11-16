Инвестиции
10:40, 16 ноября 2023
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Спекулянтам на заметку. Какие акции в 2024 году подорожают сильнее остальных

В течение 2023 года акции компаний индекса Мосбиржи подорожали наполовину. Такого быстрого роста ещё не было в истории российского фондового рынка. После такой эйфории едва ли стоит ждать продолжения бурного роста котировок. Эксперт УК «Первая» Антон Кравченко рассказал, насколько доходным может быть 2024-й для инвесторов.

Кадр из фильма «Уолл Стрит: деньги не спят»/kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Уолл Стрит: деньги не спят»/kinopoisk.ru

По подсчётам аналитика, потенциал роста индекса Мосбиржи вместе с дивидендами составляет 22%. На фоне высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она на уровне 15%) это немного: вклады и облигации принесут немногим меньше. Однако отдельные акции могут существенно обогнать индекс.

«Мы видим потенциал роста в IT-отрасли. Компании сектора стали бенефициарами снижения конкуренции в сфере рекламы и облачных технологий после ухода иностранных игроков. Также им на руку снижение конкуренции со стороны локальных игроков в e-commerce и такси», — сказал Антон Кравченко.

По его словам, фавориты в этом секторе — «Яндекс», OZON, CIAN, Headhunter.

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