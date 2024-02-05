Стоит ли покупать квартиры под ремонт и продажу? Эксперт раскрыла риски

Сегодня один из основных инструментов покупки недвижимости — ипотека. Изменение экономической ситуации, рост ипотечных ставок напрямую влияют на покупательскую способность. Поэтому лучше заходить во флиппинг, когда ипотека доступна для более широкого круга заёмщиков.

Человеку, покупающему квартиру или дом под ремонт, лучше лично принимать участие во всех просмотрах недвижимости. Важно не просто подобрать вариант с плохим или устаревшим ремонтом, а суметь грамотно оценить потенциал объекта и объём предстоящей работы. Задача флиппера — существенно улучшить типовое жильё, чтобы оно выгодно отличалось от других предложений на рынке.

Уже на этапе просмотра нужно рассчитать примерную выгоду при продаже. Часто старая недвижимость — это кот в мешке. Только после начала ремонта можно понять весь объём предстоящей работы. Бывает, что заложенный бюджет на обновление жилья в процессе вырастает в несколько раз.

Кроме того, в этом виде инвестиций есть много других скрытых нюансов: юридические аспекты, некачественная работа строительной бригады, изменения на рынке недвижимости и прочее.