Все ноют из-за высокой ключевой ставки. Но ведь на ней можно и хорошо заработать

По словам эксперта, период высоких ставок — благоприятное время для инвесторов, кто отдает предпочтение инструментам долгового рынка. То есть облигациям. Наиболее перспективными в условиях высокой ключевой ставки считаются облигации с плавающим купоном (флоатеры).

В качестве потенциально интересных бумаг она называет:

«ИКС 5 ФИНАНС 003P-02». У этой облигации дочки X5 Retail Group купон с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ + 1,1%;

«МТС-Банк 001P-03» с купоном, равным RUONIA +2,2%;

ОФЗ-29024 с купоном, также привязанным к RUONIA.

«Впрочем, сбрасывать со счетов ОФЗ с фиксированным купоном тоже не стоит. Учитывая надёжность гособлигаций, эти бумаги заслуживают отдельного внимания, — говорит Романцова. — Для инвестора с низким аппетитом к риску это может быть очень интересная история. Такие бумаги хорошо приобретать на длительный срок: это позволит зафиксировать текущую доходность на долгие годы. Учитывая, что ставка со временем будет снижаться, будет нелишним добавить гособлигации в портфель».