Все ноют из-за высокой ключевой ставки. Но ведь на ней можно и хорошо заработать
Центробанк в октябре задрал ключевую ставку до 15%. Для бизнеса это плохо: кредиты подорожают. А для частных инвесторов это шанс разместить деньги под хороший процент в надёжные инструменты. Так считает управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова.
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По словам эксперта, период высоких ставок — благоприятное время для инвесторов, кто отдает предпочтение инструментам долгового рынка. То есть облигациям. Наиболее перспективными в условиях высокой ключевой ставки считаются облигации с плавающим купоном (флоатеры).
В качестве потенциально интересных бумаг она называет:
- «ИКС 5 ФИНАНС 003P-02». У этой облигации дочки X5 Retail Group купон с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ + 1,1%;
- «МТС-Банк 001P-03» с купоном, равным RUONIA +2,2%;
- ОФЗ-29024 с купоном, также привязанным к RUONIA.
«Впрочем, сбрасывать со счетов ОФЗ с фиксированным купоном тоже не стоит. Учитывая надёжность гособлигаций, эти бумаги заслуживают отдельного внимания, — говорит Романцова. — Для инвестора с низким аппетитом к риску это может быть очень интересная история. Такие бумаги хорошо приобретать на длительный срок: это позволит зафиксировать текущую доходность на долгие годы. Учитывая, что ставка со временем будет снижаться, будет нелишним добавить гособлигации в портфель».