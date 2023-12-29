Заманивают открыть новогодний вклад? Вот что написано «мелким шрифтом»

Финансист перечислила агентству «Прайм» условия, которые делают «новогодний вклад» не особо выгодным и рисковым:

первоначальный взнос — от 100 000 рублей;

нужно подключаться к зарплатному проекту в банке;

нельзя снимать деньги и с вклада и пополнять его;

нельзя переводить на новый вклад деньги с других счетов;

нужно подключать платные подписки.

Ну и вишенка на торте — это действие повышенной ставки по вкладу только в первые 2–3 месяца после открытия депозита.

Впрочем, рынок сейчас предлагает не только банковские вклады такого рода. Есть инвестиционные продукты, которые предполагают внесение денег частично

на банковский вклад под установленный процент, а частично идёт на формирование инвестиционного портфеля. Опасность в том, что вторая часть может попросту обесцениться из-за проблем с финансами у эмитента, пояснила Фрумина.

Эксперт призвала помнить, что предлагаемые высокие ставки — не гарантированная, а только потенциальная прибыль. По её мнению, в период высоких ставок лучше всего класть деньги на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С 2024 года по ним можно получить налоговые вычеты — как с вложенных денег, так и дохода. ИИС предполагают долгосрочные инвестиции — минимум 5 лет.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян на 1,4 млн рублей, по аналогии со страхованием добровольных накоплений в негосударственных фондах. Как это будет работать — узнайте здесь.