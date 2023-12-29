Заманивают открыть новогодний вклад? Вот что написано «мелким шрифтом»
В конце года банки пытаются привлечь деньги россиян, предлагая им особые, «новогодние» условия. Но если внимательно изучить эти предложения, то вскроются подводные камни. Выяснится, что высокий процент доступен только при выполнении множества условий. Подробнее о рисках новогодних вкладов рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Финансист перечислила агентству «Прайм» условия, которые делают «новогодний вклад» не особо выгодным и рисковым:
- первоначальный взнос — от 100 000 рублей;
- нужно подключаться к зарплатному проекту в банке;
- нельзя снимать деньги и с вклада и пополнять его;
- нельзя переводить на новый вклад деньги с других счетов;
- нужно подключать платные подписки.
Ну и вишенка на торте — это действие повышенной ставки по вкладу только в первые 2–3 месяца после открытия депозита.
Впрочем, рынок сейчас предлагает не только банковские вклады такого рода. Есть инвестиционные продукты, которые предполагают внесение денег частично
на банковский вклад под установленный процент, а частично идёт на формирование инвестиционного портфеля. Опасность в том, что вторая часть может попросту обесцениться из-за проблем с финансами у эмитента, пояснила Фрумина.
Эксперт призвала помнить, что предлагаемые высокие ставки — не гарантированная, а только потенциальная прибыль. По её мнению, в период высоких ставок лучше всего класть деньги на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С 2024 года по ним можно получить налоговые вычеты — как с вложенных денег, так и дохода. ИИС предполагают долгосрочные инвестиции — минимум 5 лет.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян на 1,4 млн рублей, по аналогии со страхованием добровольных накоплений в негосударственных фондах. Как это будет работать — узнайте здесь.