Найдена самая дешевая студия в Москве. Зато своя и полчаса до центра

Как выяснил департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», сейчас в продаже находится 4100 таких маленьких квартир-студий. Все они площадью до 25 кв. метров. Такое жильё составляет 10% от всего рынка.

Больше всего студий продаётся в Солнцево (9,8%). Также их немало в Очаково-Матвеевском (метро «Озерная»), Западном Дегунино («Бескудниково», «Планерная» и «Сходненская»), в районах Царицыно, Коньково, Тимирязевский, Нагатино-Садовники, Метрогородок, Чертаново Центральное и Люблино.

Самым бюджетным вариантом оказалась студия в Очаково-Матвеевском. Её площадь всего 12,3 кв. метра, и стоит она 3,84 млн рублей. Квартиру сдадут во втором квартале 2024 года уже с отделкой. К слову, от метро «Озёрная» до «Парка Культуры» на метро всего полчаса, то есть до центра совсем недалеко. Ещё один бюджетный вариант за 4,26 млн есть в Косино-Ухтомском районе. Там без отделки в готовом доме продаётся студия площадью 19,6 квадрата. В топ-3 недорогих вариантов вошла и квартира за 4,33 млн рублей в Старом Крюково. Там всего 14,2 квадрата.

В десятку бюджетных квартир вошло также жильё в районах: Кузьминки — 15,6 кв. м за 4,64 млн; Печатники — 19,2 кв. м за 5,53 млн; Южное Бутово — 20 кв. м за 5,65 млн; Тимирязевский — 20,1 кв. м за 5,68 млн; Метрогородок — 16,3 кв. м за 6,18 млн; Люблино — 19,7 кв. м за 6,28 млн; Молжаниновский — 20,5 кв. м за 6,34 млн.

О том, в какую квартиру лучше вкладывать деньги, можно узнать в этом материале.