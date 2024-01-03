Ушёл из жизни актёр из «Глухаря» и «Интернов» Пётр Черняев
О смерти артиста РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Артист скончался 3 января на 71-м году жизни. Причину смерти не назвали. Место и время прощания также пока не известно. Черняев снялся более чем в 140 картинах, но наиболее известен зрителям по сериалам «Глухарь», «Склифосовский» и «Интерны». При этом он был далеко не только актёром.
Черняев родился в 1953 году. В 1978 году окончил ВГИК. Он успел побыть не только актёром, но и режиссёром, сценаристом, кинокритиком и киноведом. Также работал журналистом и теле- и радиоведущим.
Но известность мужчине принесли именно многочисленные работы в кино. В эту сферу он пришёл лишь в 2022 году. Одними из первых картин стали «Кулагин и партнёры» и «Адвокат». Позже Черняев снялся в сериалах «Меч», «Ранетки», «Солдаты» и других.
В 2024 году должен выйти последний фильм с ним — драма «Танки брода не ищут».
А в сентябре скончалась актриса из Глухаря Ангелина Ноздрина. Ей было 65 лет.