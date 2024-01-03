Ушёл из жизни актёр из «Глухаря» и «Интернов» Пётр Черняев

Черняев родился в 1953 году. В 1978 году окончил ВГИК. Он успел побыть не только актёром, но и режиссёром, сценаристом, кинокритиком и киноведом. Также работал журналистом и теле- и радиоведущим.

Но известность мужчине принесли именно многочисленные работы в кино. В эту сферу он пришёл лишь в 2022 году. Одними из первых картин стали «Кулагин и партнёры» и «Адвокат». Позже Черняев снялся в сериалах «Меч», «Ранетки», «Солдаты» и других.

В 2024 году должен выйти последний фильм с ним — драма «Танки брода не ищут».

А в сентябре скончалась актриса из Глухаря Ангелина Ноздрина. Ей было 65 лет.