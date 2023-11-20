Человек с бензопилой, живущий с сестрой и клонами собак. Кого выбрали главой Аргентины
Аргентинцы избрали президентом 53-летнего члена крайне правой Либертарианской партии Хавьера Милея. Он вступит в должность 10 декабря. Политик заявлял, что не хочет развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем из-за политики этих стран. Главная его задача — позволить Аргентине занять место в мире, которое она не должна была терять. Рассказываем самое интересное о новом президенте.
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Что обещает новый президент Аргентины
Политик намерен оздоровить экономику — по его мнению, нужно сократить госрасходы и налоги, а также убрать Центральный банк Аргентины. Кроме того, Милей хочет заменить нацвалюту песо на американский доллар.
Глобальные идеи нового президента: прекратить сотрудничество с «коммунистами» в Китае и Бразилии в пользу США и Израиля, отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС.
Также известно, что Милей выступает за запрет абортов, легализацию торговли человеческими органами.
Биография Милея
Хавьер Милей родился в 1970-м в Буэнос-Айресе. До президентства он успел стать экономистом, политиком, бизнесменом.
Аргентинец получил экономическое образование в нескольких университетах. Больше 20 лет он преподавал в разных вузах страны, а также работал в банке HSBC, крупном пенсионном фонде Maxima, был советником правительства Аргентины. Плюс он вёл свою программу на радио и ТВ.
В Либертарианскую партию Милей вошёл в 2019-м, а позже возглавил правоконсервативную коалицию «Свобода наступает». Через пару лет политик стал депутатом Национального конгресса Аргентины.
Факты о Милее
Сравнения с Росомахой
Одни видят внешнюю схожесть Милея с Росомахой, другие называют смесью Бориса Джонсона и куклы-убийцы Чаки, отметила The Guardian.
Правда, причёску Милея задумывали, опираясь на образ двух разных героев — Элвиса Пресли и да, Росомахи.
Участие в телешоу
Милей стал медийной личностью благодаря тому, что выступал экономическим экспертом на различных телешоу в Аргентине. Причём говорил он не только об экономике, но и, например, о тантрическом сексе.
Участие в музыкальной группе
Милей был солистом группы Everest, которая в основном исполняла каверы The Rolling Stones.
Человек с бензопилой
Во время своей предвыборной кампании Милей запомнился и тем, что размахивал бензопилой. Её он использовал как символ жёстких сокращений, которые помогут стабилизировать экономику и уничтожить инфляцию.
Владелец клонов собак
У Милея есть пять клонированных собак-мастифов, которых он называет четвероногими детьми. Это само по себе необычно, но огонька добавляют их клички в честь известных экономистов — например, Роберта Лукаса и Мюррея Ротбарда.
Но собаки — клоны первого и самого любимого мастифа Милея, который умер в 2017 году.
Проблемы с родителями и любовь к сестре
У Милея была полная семья, но родители в детстве били его. В одном из интервью политик заявил, что они для него умерли, а его сестра и любимый пёс — единственные, кто не предавал его в ужасные моменты жизни.
Аргентинский депутат Виктория Донда однажды вообще охарактеризовала Милея как спящего с восемью собаками и своей сестрой.