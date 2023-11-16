Что-то выросло. Названа главная причина пройти колоноскопию
Колоноскопия позволяет обнаружить полип в толстой кишке. Новообразование может вообще никак себя не проявлять, у многих его находят случайно, во время осмотра кишки по другой причине. Удалять полипы важно для профилактики онкологии. Некоторые из них могут быть предраковыми или иметь потенциал для развития рака толстой кишки. Подробнее об удалении полипов в толстой кишке рассказала эндоскопист клиники DocMed Карина Коротаева.
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Что такое полипы и как их находят
Полипы в толстой кишке медики называют «эпителиальными образованиями». Они вырастают из слизистой оболочки толстой кишки. Причины появления полипов разные: воспаления, наследственность, синдром Линча, возрастной фактор и т. д.
Обнаружить полип самому невозможно. Это делается во время колоноскопии, рассказала Коротаева. Во время этой процедуры врач вводит гибкую трубку с видеокамерой (колоноскоп) в толстую кишку пациента. Он осматривает внутренние стенки органа и может найти них небольшие выросты — полипы.
Что делают с полипами в толстой кишке
Тактика лечения зависит от результатов колоноскопии и других факторов. Вот что имеет значение:
- уровень опасности полипа — доброкачественный он или злокачественный;
- количество полипов;
- местонахождение новообразований;
- возраст пациента;
- наличие или отсутствие сопутствующих образований.
«Как правило, эпителиальные образования удаляют. Это можно сделать разными способами, но подходящий в конкретной ситуации всегда выбирает врач», — пояснила Коротаева.
Иногда полип можно удалить амбулаторно, без госпитализации. Но для этого должны быть условия: размер образования — не больше 10 мм, у пациента есть свежие анализы, в эндоскопическом кабинете есть средства эндоскопической остановки кровотечения.
«Почти все врачи сходятся во мнении, что образования, найденные во время скрининговой колоноскопии, должны быть удалены во время той же процедуры», — отметила врач.
Что происходит после удаления полипа в толстой кишке
Через 3 года после удаления полипа нужно снова прийти на колоноскопию. Однако, если новообразование удаляли пофрагментно, то контрольную процедуру придётся пройти уже через 3–6 месяцев, а потом через 12.
Более ранняя повторная колоноскопия уменьшает вероятность рецидива, сказала Коротаева. Но всё же конкретные сроки должен назначать лечащий врач.