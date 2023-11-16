Что-то выросло. Названа главная причина пройти колоноскопию

Что такое полипы и как их находят

Полипы в толстой кишке медики называют «эпителиальными образованиями». Они вырастают из слизистой оболочки толстой кишки. Причины появления полипов разные: воспаления, наследственность, синдром Линча, возрастной фактор и т. д.

Обнаружить полип самому невозможно. Это делается во время колоноскопии, рассказала Коротаева. Во время этой процедуры врач вводит гибкую трубку с видеокамерой (колоноскоп) в толстую кишку пациента. Он осматривает внутренние стенки органа и может найти них небольшие выросты — полипы.

Что делают с полипами в толстой кишке

Тактика лечения зависит от результатов колоноскопии и других факторов. Вот что имеет значение:

уровень опасности полипа — доброкачественный он или злокачественный;

количество полипов;

местонахождение новообразований;

возраст пациента;

наличие или отсутствие сопутствующих образований.

«Как правило, эпителиальные образования удаляют. Это можно сделать разными способами, но подходящий в конкретной ситуации всегда выбирает врач», — пояснила Коротаева.

Иногда полип можно удалить амбулаторно, без госпитализации. Но для этого должны быть условия: размер образования — не больше 10 мм, у пациента есть свежие анализы, в эндоскопическом кабинете есть средства эндоскопической остановки кровотечения.

«Почти все врачи сходятся во мнении, что образования, найденные во время скрининговой колоноскопии, должны быть удалены во время той же процедуры», — отметила врач.

Что происходит после удаления полипа в толстой кишке

Через 3 года после удаления полипа нужно снова прийти на колоноскопию. Однако, если новообразование удаляли пофрагментно, то контрольную процедуру придётся пройти уже через 3–6 месяцев, а потом через 12.

Более ранняя повторная колоноскопия уменьшает вероятность рецидива, сказала Коротаева. Но всё же конкретные сроки должен назначать лечащий врач.