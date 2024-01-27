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Опубликовано 27 января 2024, 12:40
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Группу «Би-2» решили выдворить из Таиланда. Казалось бы, при чём тут МИД

В январе группа «Би-2» дала два концерта в Таиланде — в Паттайе и на Пхукете. Мероприятия были нелегальными, разрешения на работу участники не получали, а в этой стране такое запрещено. В итоге сначала артистов задержали — ночь они провели в полиции, потом суд выписал штраф — по $85 (7600 рублей) каждому. Ну а теперь всем придётся разъехаться по домам.
Группу «Би-2» решили выдворить из Таиланда. Казалось бы, при чём тут МИД
© Скриншот/YouTube-канал «Би-2»

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов рассказал ТАСС, что участников группы «Би-2» в ближайшие дни этапируют из Пхукета в Бангкок. Ну, а дальше — депортируют домой, на родину.

Всего в группе семь человек. У пятерых гражданство России, ещё двое — с паспортами Израиля и Австралии.

По данным Mash, «Би-2» задержали с подачи генконсульства России в Таиланде. Причина якобы в позиции музыкантов, к тому же один из них, Егор Бортник, признан в России иноагентом.

Источник телеграм-канала Brief в МИДе назвал это предположение фейком. Там сообщили, что «консульство не занимается созданием проблем для российских граждан, а помогает им».

Музыкантов из «Би-2» задержали 24 января. Shot писал, что ночь им пришлось провести в местном полицейском участке.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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