Группу «Би-2» решили выдворить из Таиланда. Казалось бы, при чём тут МИД

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов рассказал ТАСС, что участников группы «Би-2» в ближайшие дни этапируют из Пхукета в Бангкок. Ну, а дальше — депортируют домой, на родину.

Всего в группе семь человек. У пятерых гражданство России, ещё двое — с паспортами Израиля и Австралии.

По данным Mash, «Би-2» задержали с подачи генконсульства России в Таиланде. Причина якобы в позиции музыкантов, к тому же один из них, Егор Бортник, признан в России иноагентом.

Источник телеграм-канала Brief в МИДе назвал это предположение фейком. Там сообщили, что «консульство не занимается созданием проблем для российских граждан, а помогает им».

Музыкантов из «Би-2» задержали 24 января. Shot писал, что ночь им пришлось провести в местном полицейском участке.