Истерит и кидает обидки. 7 признаков, что перед вами «большой ребёнок»

Есть 7 признаков, по которым можно определить, что человек эмоционально ещё не созрел.

1. Привычка истерить и кричать

Эмоциональная незрелость — это своего рода инфантильность. То есть физиологически человек вырос, а психологически и ментально — нет. Поэтому детские проявления в его поведении остаются. Истерика — одно из таких проявлений. Когда что-то идёт не по плану, истеричный человек начинает неистовствовать, как будто впадает в транс. Он часто говорит на повышенных тонах — это маленькая истерика.

Крик — признак беспомощности. Человек эмоционально не выдержал какой-то ситуации, не справляется, поэтому уже от бессилия переходит на крик.

2. Отсутствие стрессоустойчивости

Некоторые люди живут в иллюзии, что с ними никогда ничего не случится. Но мы находимся не в вакууме, вокруг нас есть другие люди, происходят какие-то события — политические, экономические, природные. Эмоционально зрелый человек знает, что каждый день приносит сюрпризы, и он к ним готов.

А человек эмоционально незрелый всегда удивляется проблемам, они застают его врасплох.

3. Обидчивость

Обида — это детское чувство. Дети обижаются в надежде обвинить кого-то и перенести на него ответственность. И в случае с ребёнком это понятно: он не может полностью отвечать за свои жизненные процессы, у него есть выстроенные родителями ограничения.

Но взрослый человек уже может сам делать себя счастливым, не обижаясь на других и не считая, что другие виноваты в его несчастьях.

4. Постоянное соперничество

Постоянное соперничество, сравнение с другими, зависть, нездоровая конкуренция — это всё тоже признаки эмоциональной незрелости. Кому-то хочется сделать другого плохим, чтобы быть на его фоне хорошим, а кому-то — позавидовать и заняться самобичеванием: вот, мол, какой я неудачник.

Эмоционально зрелый человек во всём этом не нуждается, он привык сравнивать себя с самим собой. Он радуется своим успехам, понимает ценность того, что он делает, и то, как у него это получается. И поэтому он способен радоваться успехам других людей — не завидовать, а именно радоваться.

5. Ревность

Эмоциональная зрелость — это настолько большая любовь к себе, что человек не ревнует. Если речь о женщине, то она понимает свои достоинства и знает, почему мужчина будет с ней. Ну а даже если мужчина примет решение уйти к другой женщине, то она настолько крута, что найдёт себе нового мужчину.

У эмоционально зрелого человека не будет никогда одиночества. Ему не надо держаться за одного конкретного партнёра из страха. Нет чувства ревности, есть чувство самодостаточности.

6. Хвастливость

Когда человеку везде хочется рассказать, какой он молодец, как у него хорошо получается, — это признак эмоциональной незрелости. Он настолько в себе не уверен, что ему нужно постоянно самому себе доказывать, что он молодец. Что в этом плохого, спрашивается?

Хвастливый человек буквально душит других. Он хочет, чтобы другие люди обслуживали его в повышении самооценки. Человек эмоционально зрелый обычно очень скромен и твёрд, но окружающие сами замечают его крутизну.

7. Желание всё и всех контролировать

Эмоционально незрелому человеку часто кажется, что никто кроме него не справится с той или иной задачей. Он воображает, будто его могут подставить, поэтому приходится всех держать под контролем.

Так женщины часто поступают с мужчинами, а мужчины — с женщинами и детьми. Люди эмоционально незрелые не могут отпустить ситуацию. Повышенный уровень контроля — от повышенной тревожности.