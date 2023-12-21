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13:20, 21 декабря 2023
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Красная икра с кишечной палочкой. Кто в России продаёт опасный деликатес

Специалисты Роскачества изучили качество красной икры популярных торговых марок. Кишечную палочку выявили в продукции таких известных брендов, как «Меридиан», «Лента» «Московский рыбокомбинат» и др. Без фальсификата тоже не обошлось: один производитель заполнил банку имитированным деликатесом аж на 40% и продавал это под видом полностью настоящей красной икорки.

Красная икра с кишечной палочкой. Кто в России продаёт опасный деликатес
© Freepik/timolina

Роскачество перечислило производителей, в икре которых нашли кишечную палочку. Список разместило РИА «Новости»:

  • «Меридиан»,
  • «Московский рыбокомбинат»,
  • «Сахалин рыба»,
  • «Камчатское море»,
  • «Royal Black»,
  • «Восточный берег»,
  • «Лента»,
  • «Форвард-С».

Также в икре некоторых брендов нашли превышения по микробиологическим показателям. Отличились марки «Форвард-С», «Корсаков», «Красное золото», «Лента» и «Авача». То же самое обнаружили в красной икре, купленной на развес на московском Даниловском рынке, и это ещё раз подтверждает, что на рынках не всегда всё натуральнее и качественнее, чем в магазинах.

На фоне остальных выделился Киржачский консервный завод. Этот производитель положил в банку вместе с настоящей икрой ещё и имитированную. Причём на имитацию пришлось 40% всей банки. Но хоть тяжёлых металлов, личинок паразитов и запрещенного консерванта уротропина в образцах не обнаружили.

Всем требованиям качества соответствуют три товара, сообщили в Роскачестве. Это икра под торговыми марками:

  • «Очень»,
  • «Русское море»,
  • «Тунайча».

На Новый год красная икра окажется на столе у миллионов россиян. Причём по сравнению со многими другими блюдами из новогоднего меню этот деликатес довольно полезен. О всех самых интересных свойствах красной икры можно узнать здесь.

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