Красная икра с кишечной палочкой. Кто в России продаёт опасный деликатес

Роскачество перечислило производителей, в икре которых нашли кишечную палочку. Список разместило РИА «Новости»:

«Меридиан»,

«Московский рыбокомбинат»,

«Сахалин рыба»,

«Камчатское море»,

«Royal Black»,

«Восточный берег»,

«Лента»,

«Форвард-С».

Также в икре некоторых брендов нашли превышения по микробиологическим показателям. Отличились марки «Форвард-С», «Корсаков», «Красное золото», «Лента» и «Авача». То же самое обнаружили в красной икре, купленной на развес на московском Даниловском рынке, и это ещё раз подтверждает, что на рынках не всегда всё натуральнее и качественнее, чем в магазинах.

На фоне остальных выделился Киржачский консервный завод. Этот производитель положил в банку вместе с настоящей икрой ещё и имитированную. Причём на имитацию пришлось 40% всей банки. Но хоть тяжёлых металлов, личинок паразитов и запрещенного консерванта уротропина в образцах не обнаружили.

Всем требованиям качества соответствуют три товара, сообщили в Роскачестве. Это икра под торговыми марками:

«Очень»,

«Русское море»,

«Тунайча».

На Новый год красная икра окажется на столе у миллионов россиян. Причём по сравнению со многими другими блюдами из новогоднего меню этот деликатес довольно полезен. О всех самых интересных свойствах красной икры можно узнать здесь.