Красная икра с кишечной палочкой. Кто в России продаёт опасный деликатес
Специалисты Роскачества изучили качество красной икры популярных торговых марок. Кишечную палочку выявили в продукции таких известных брендов, как «Меридиан», «Лента» «Московский рыбокомбинат» и др. Без фальсификата тоже не обошлось: один производитель заполнил банку имитированным деликатесом аж на 40% и продавал это под видом полностью настоящей красной икорки.
Роскачество перечислило производителей, в икре которых нашли кишечную палочку. Список разместило РИА «Новости»:
- «Меридиан»,
- «Московский рыбокомбинат»,
- «Сахалин рыба»,
- «Камчатское море»,
- «Royal Black»,
- «Восточный берег»,
- «Лента»,
- «Форвард-С».
Также в икре некоторых брендов нашли превышения по микробиологическим показателям. Отличились марки «Форвард-С», «Корсаков», «Красное золото», «Лента» и «Авача». То же самое обнаружили в красной икре, купленной на развес на московском Даниловском рынке, и это ещё раз подтверждает, что на рынках не всегда всё натуральнее и качественнее, чем в магазинах.
На фоне остальных выделился Киржачский консервный завод. Этот производитель положил в банку вместе с настоящей икрой ещё и имитированную. Причём на имитацию пришлось 40% всей банки. Но хоть тяжёлых металлов, личинок паразитов и запрещенного консерванта уротропина в образцах не обнаружили.
Всем требованиям качества соответствуют три товара, сообщили в Роскачестве. Это икра под торговыми марками:
- «Очень»,
- «Русское море»,
- «Тунайча».
На Новый год красная икра окажется на столе у миллионов россиян. Причём по сравнению со многими другими блюдами из новогоднего меню этот деликатес довольно полезен. О всех самых интересных свойствах красной икры можно узнать здесь.