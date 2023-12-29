Красную площадь в Новый год закроют. Какие улицы перекроют в праздники?

Как бы ни хотелось, но попасть на главную площадь столицы не получится уже с шести вечера 31 декабря. Исключение — ГУМ-каток. Но, судя по данным его сайта, последний сеанс закончится ещё в 17:30. Красная площадь снова станет доступна для посетителей в 8 утра 1 января, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. А в Центре организации дорожного движения рассказали, какие улицы перекроют в праздничные выходные.