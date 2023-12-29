17:20, 29 декабря 2023
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Красную площадь в Новый год закроют. Какие улицы перекроют в праздники?
Как бы ни хотелось, но попасть на главную площадь столицы не получится уже с шести вечера 31 декабря. Исключение — ГУМ-каток. Но, судя по данным его сайта, последний сеанс закончится ещё в 17:30. Красная площадь снова станет доступна для посетителей в 8 утра 1 января, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. А в Центре организации дорожного движения рассказали, какие улицы перекроют в праздничные выходные.
Движение закроют 3 января с 11:20 до 11:35 :
- на ул. Петровка — от Петровского бульвара до Крапивенского переулка;
- в Крапивенском переулке — от Петровского бульвара до Петровки;
- на Петровском бульваре — от Крапивенского переулка до Петровки.
Также нельзя будет проехать с 18:00 6 января до 3:00 7 января :
- в Соймоновском проезде — от ул. Волхонка до Пречистенской набережной;
- на Волхонке — от Соймоновского проезда до ул. Ленивка.
В этом году в Москве снова не будет новогоднего салюта. В мэрии объяснили это проведением специальной военной операции, в связи с которой празднование хотят сделать более сдержанным.