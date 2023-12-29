Кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку Ивлеевой. Вот это пронесло!

По информации Baza, на вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый») Ивлеева позвала около 450 российских знаменитостей. Вот кто не пришёл:

телеведущая Тина Канделаки;

продюсер Яна Рудковская;

телеведущая Светлана Бондарчук;

актриса Настасья Самбурская;

актёр Филипп Янковский;

продюсер Николай Картозия;

шоумен Михаил Друян;

Тимати с девушкой;

певица Зиверт;

певица Нюша;

певица Кристина Си;

певец Feduk;

рэпер Big Baby Tape;

хип-хоп-певец Moneyken;

Инстасамка;

рэпер Scally Milano.

Двое последних до этого встречались с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, отметил телеграм-канал.

До этого мы рассказывали о том, как российские знаменитости оправдывались за посещение скандальной вечеринки. Но тем не менее последствия из-за их присутствия не заставили себя долго ждать. У Лолиты, например, сорвался большой концертный тур.