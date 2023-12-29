Кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку Ивлеевой. Вот это пронесло!
Вот уже вторую неделю не утихает шумиха вокруг необычной тусовки, которую блогер организовала в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Посетивших её знаменитостей стали хейтить в соцсетях, начались проблемы с концертами и шоу, некоторые записали видео с оправданиями и даже извинениями. Часть звёзд всё это миновало, потому что они на тусовку просто не пришли.
По информации Baza, на вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый») Ивлеева позвала около 450 российских знаменитостей. Вот кто не пришёл:
- телеведущая Тина Канделаки;
- продюсер Яна Рудковская;
- телеведущая Светлана Бондарчук;
- актриса Настасья Самбурская;
- актёр Филипп Янковский;
- продюсер Николай Картозия;
- шоумен Михаил Друян;
- Тимати с девушкой;
- певица Зиверт;
- певица Нюша;
- певица Кристина Си;
- певец Feduk;
- рэпер Big Baby Tape;
- хип-хоп-певец Moneyken;
- Инстасамка;
- рэпер Scally Milano.
Двое последних до этого встречались с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, отметил телеграм-канал.
До этого мы рассказывали о том, как российские знаменитости оправдывались за посещение скандальной вечеринки. Но тем не менее последствия из-за их присутствия не заставили себя долго ждать. У Лолиты, например, сорвался большой концертный тур.