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10:41, 29 декабря 2023
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Кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку Ивлеевой. Вот это пронесло!

Вот уже вторую неделю не утихает шумиха вокруг необычной тусовки, которую блогер организовала в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Посетивших её знаменитостей стали хейтить в соцсетях, начались проблемы с концертами и шоу, некоторые записали видео с оправданиями и даже извинениями. Часть звёзд всё это миновало, потому что они на тусовку просто не пришли.

Кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку Ивлеевой. Вот это пронесло!
© Телеграм-канал Настя Ивлеева/ivleeva360

По информации Baza, на вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый») Ивлеева позвала около 450 российских знаменитостей. Вот кто не пришёл:

  • телеведущая Тина Канделаки;
  • продюсер Яна Рудковская;
  • телеведущая Светлана Бондарчук;
  • актриса Настасья Самбурская;
  • актёр Филипп Янковский;
  • продюсер Николай Картозия;
  • шоумен Михаил Друян;
  • Тимати с девушкой;
  • певица Зиверт;
  • певица Нюша;
  • певица Кристина Си;
  • певец Feduk;
  • рэпер Big Baby Tape;
  • хип-хоп-певец Moneyken;
  • Инстасамка;
  • рэпер Scally Milano.

Двое последних до этого встречались с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, отметил телеграм-канал.

До этого мы рассказывали о том, как российские знаменитости оправдывались за посещение скандальной вечеринки. Но тем не менее последствия из-за их присутствия не заставили себя долго ждать. У Лолиты, например, сорвался большой концертный тур.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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