Мощи, переданные РПЦ хозяином «Мутабора», исчезли из хранилища в Италии

На документе подлинности 2018 года стоит подпись хранителя реликвария Франко Черрути, который там не работает с 2015 года.

La Stampa рассказала, что мужчину уже вызвали для дачи объяснений и ему может грозить церковный суд. Однако Черрути отвергает все обвинения и говорит, что не помнит, как его подпись оказалась на сертификате подлинности. По его мнению, и документ, и мощи поддельные.

Итальянец подтвердил, что мощи Николая Чудотворца и правда хранились в реликварии, но, по его словам, пропали из шкафа. Он попросил найти печати, которые ставят при передаче мощей, так как сертификат сам по себе не гарантирует их подлинности.

Отмечается, что, кроме сертификата подлинности мощей, которые Данилов передал РПЦ, Черрути также подписал документ, подтверждающий подлинность частицы Пояса Пресвятой Богородицы. Её летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге.

О том, что владелец теперь уже скандального клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил частицы мощей Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери, стало известно в начале января 2024 года. Он объяснил, что выкупил их на собственные средства, в том числе от деятельности клуба.