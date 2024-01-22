Мощный ураган заставил летать крыши во Владивостоке. Видео

Крыша здания автосервиса на улице Борисенко слетела и рухнула прямо на припаркованные неподалёку фуры. На той же улице ураган сорвал кусок кровли и обрушил его на внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате никто не пострадал. По данным «Комсомольской правды», частично разрушилась крыша здания бассейна местного филиала МГУ. В разных районах города ветер обрывает обшивку с балконов и валит заборы.

«Наиболее сильный ветер фиксируется в южной части города в проливе между материком и островом Русский. Так, станция на мысе Назимова зафиксировала порывы ветра до 37,9 м/с при значении урагана свыше 32 м/с», — сообщили ТАСС в приморском гидрометцентре.

Там уточнили, что такие сильные порывы ветра случаются редко, но каждую зиму повторяются один-два раза.