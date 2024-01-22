Мощный ураган заставил летать крыши во Владивостоке. Видео
Крыша здания автосервиса на улице Борисенко слетела и рухнула прямо на припаркованные неподалёку фуры. На той же улице ураган сорвал кусок кровли и обрушил его на внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате никто не пострадал. По данным «Комсомольской правды», частично разрушилась крыша здания бассейна местного филиала МГУ. В разных районах города ветер обрывает обшивку с балконов и валит заборы.
«Наиболее сильный ветер фиксируется в южной части города в проливе между материком и островом Русский. Так, станция на мысе Назимова зафиксировала порывы ветра до 37,9 м/с при значении урагана свыше 32 м/с», — сообщили ТАСС в приморском гидрометцентре.
Там уточнили, что такие сильные порывы ветра случаются редко, но каждую зиму повторяются один-два раза.
Некоторых людей ураган застиг врасплох. На опубликованных в интернете кадрах видно, как около торгового центра порывом ветра сбивает с ног женщину. Она падает, ей помогают подняться, но затем ветер опрокидывает и мужчину.
На другой записи ветер сносит с ног девушку с ребёнком, и они перекатываются через скамейку.
Власти города частично перекрыли мост на остров Русский: по нему запретили проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов. Запрет вступил в силу с 13:00 по местному времени. С 10.00 по мосту нельзя проезжать быстрее 40 км/ч.
В Дальневосточном федеральном университете также сообщили, что временно не ходят шаттлы, связывающие университет с центром Владивостока. Отменены рейсы шаттлов, отправляющихся от кампуса в 13.30 на Баляева и в 14.00 на Покровский парк.
Ранее стало известно, что в Москву снова придёт аномальная погода. На этот раз синоптики прогнозируют оттепель. Подробности — здесь.