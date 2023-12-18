Москвичам пообещали оттепель с температурой до +6 градусов

По словам метеоролога, всю эту неделю в столице будет «около ноля и днём, и ночью».

Пик оттепели придётся на пятницу, 22 декабря, сообщила «Комсомольская правда». В этот день температура повысится до +6 градусов.

По данным Гидрометцентра, сегодня в столице днём будет 0… +2 градуса, пасмурная погода, возможны небольшие осадки — снег или снег с дождём.

В ночь на вторник ожидается +1… +2 градуса. Днём 19 ноября потеплеет до +3… +5, прогнозируют мокрый снег и дождь.

В среду, 20 декабря, температура ночью будет +1… +3, днём до +4 и небольшие осадки.

В четверг, 21 декабря, ночью до +4 градусов, днём до +5.

При этом температурных рекордов, скорее всего, ждать не стоит. Хотя в Москве и Подмосковье и будет на 7–9 градусов выше нормы, однако до абсолютного максимума это не дотягивает. К примеру, рекорд для 21 декабря был установлен в 2015 году, тогда воздух прогрелся до +9,1 градуса.