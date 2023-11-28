На сколько вырастут пенсии и МРОТ в 2024 году. Читаем закон

Повышение МРОТ

Минимальная зарплата вырастет с 1 января на 18,5%, или 3000 рублей. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля, будет 19 242.

При этом, как говорила в июле вице-премьер Татьяна Голикова, порядка 6 млн занятых в России не получают даже этой суммы.

От величины МРОТ зависит и размер различных пособий: по беременности и родам, временной нетрудоспособности, выплаты по больничным и другие.

За 10 лет номинальный размер МРОТ (без учёта инфляции) увеличился почти в 4 раза. В 2013 году он составлял 5205 рублей, а в начале 2024-го будет равен 19 242 рублям.

Индексация пенсий

С 1 января 2024 года на 7,5% вырастут пенсии по старости. Это соответствует прогнозу по инфляции за 2023 год.

А с 1 февраля по фактическому уровню инфляции проиндексируют:

материнский капитал;

пособия для семей с детьми;

выплаты малообеспеченным семьям;

выплаты по беременности и родам.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году превысит 122 000 рублей в месяц (сейчас 83 000 рублей).

Максимальное пособие по беременности и родам вырастет с 383 000 до 565 000 рублей. А максимальный размер выплат по уходу за ребёнком до 1,5 года составит для работающих мам 49 000 против 33 200 рублей в 2023 году.