На сколько вырастут пенсии и МРОТ в 2024 году. Читаем закон
Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении МРОТ и социальных выплат в 2024 году. Согласно документу, с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет равен 19 242 рублям, это на 3000 больше, чем сейчас. Повышение составит около 18,5%. Также на 7,5% вырастут пенсии по старости и другие социальные выплаты, в том числе материнский капитал. Рассказываем подробности.
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Повышение МРОТ
Минимальная зарплата вырастет с 1 января на 18,5%, или 3000 рублей. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля, будет 19 242.
При этом, как говорила в июле вице-премьер Татьяна Голикова, порядка 6 млн занятых в России не получают даже этой суммы.
От величины МРОТ зависит и размер различных пособий: по беременности и родам, временной нетрудоспособности, выплаты по больничным и другие.
За 10 лет номинальный размер МРОТ (без учёта инфляции) увеличился почти в 4 раза. В 2013 году он составлял 5205 рублей, а в начале 2024-го будет равен 19 242 рублям.
Индексация пенсий
С 1 января 2024 года на 7,5% вырастут пенсии по старости. Это соответствует прогнозу по инфляции за 2023 год.
А с 1 февраля по фактическому уровню инфляции проиндексируют:
- материнский капитал;
- пособия для семей с детьми;
- выплаты малообеспеченным семьям;
- выплаты по беременности и родам.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году превысит 122 000 рублей в месяц (сейчас 83 000 рублей).
Максимальное пособие по беременности и родам вырастет с 383 000 до 565 000 рублей. А максимальный размер выплат по уходу за ребёнком до 1,5 года составит для работающих мам 49 000 против 33 200 рублей в 2023 году.