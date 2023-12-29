Наказали рублём. Суд оштрафовал Ивлееву за скандальную «голую» вечеринку

Ивлееву признали виновной по статье об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка. Решение вынес Лефортовский суд Москвы.

И это ещё не все судебные тяжбы, которые могут свалиться на долю хозяйки скандальной вечеринки.

Во-первых, в отношении её подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатор — продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Полученные деньги хотят отправить в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции.

Во-вторых, через несколько дней после «голой» вечеринки Ивлееву решила проверить Федеральная налоговая служба. В итоге, по данным Shot и Mash, блогершу заподозрили в неуплате налогов на 137 млн рублей.