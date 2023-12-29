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20:40, 29 декабря 2023
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Наказали рублём. Суд оштрафовал Ивлееву за скандальную «голую» вечеринку

Продолжают выясняться последствия тусовки с дресс-кодом «почти голый», устроенной Анастасией Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Телеграм-каналу Shot рассказал, что блогершу признали виновной по статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф ей придётся выплатить за нарушения общественного порядка, а именно пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурную брань и присутствие голых людей в общественном месте.

Наказали рублём. Суд оштрафовал Ивлееву за скандальную «голую» вечеринку
© Телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

Ивлееву признали виновной по статье об организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка. Решение вынес Лефортовский суд Москвы.

И это ещё не все судебные тяжбы, которые могут свалиться на долю хозяйки скандальной вечеринки.

Во-первых, в отношении её подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Инициатор — продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Полученные деньги хотят отправить в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции.

Во-вторых, через несколько дней после «голой» вечеринки Ивлееву решила проверить Федеральная налоговая служба. В итоге, по данным Shot и Mash, блогершу заподозрили в неуплате налогов на 137 млн рублей.

Автор:Кира Полякова
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