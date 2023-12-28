Названа популярная ошибка при укладке волос. Не повторяйте 31 декабря

Для хорошей укладки на Новый год эксперт посоветовала 31 декабря с самого утра хорошо вымыть голову. Почему нужно делать это именно утром? Коже головы нужно время на то, чтобы выработать себум — кожное сало. Оно делает волосы более послушными и удобными для укладки. Плюс если помыть волосы утром, то они успеют высохнуть перед укладкой, отметила Жегалова в беседе с «Вечерней Москвой»

Вот какие ещё советы дала химик, чтобы укладка на Новый год получилась идеальной:

Сделайте маску для волос. Зимой из-за центрального отопления в помещениях кожа сильно пересушивается. От этого страдают волосы, они становятся ломкими. Маска позволит увлажнить кожу.

Перед укладкой используйте термозащитное средство. Термоинструменты работают при очень высокой температуре, из-за чего кожа может повредиться: изменятся пигменты, отвечающие за цвет волос, нарушатся связи в кератине, отвечающие за их прочность.

Не укладывайте мокрые волосы. Когда вы пытаетесь уложить термоинструментами мокрые волосы, то, по сути, кипятите их. Они становятся пористыми и слабыми. Начинайте укладку только после того, как волосы полностью высохнут.

Жегалова подчеркнула, что причёску нужно выбирать такую, чтобы гарантированно хорошо держалась всю ночь. Вряд ли вы будете просто чинно сидеть весь праздник за столом, поэтому причёску должно что-то удерживать во время танцев, к примеру. Поможет в этом небольшое количество лака.

После праздника как следует смойте все укладочные средства и уделите особое внимание уходу за кожей головы. Можно использовать скраб или пилинг.