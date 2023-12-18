Названы продукты, которые подорожают в 2024 году. Как это отразится на ценах в ресторанах?
Питание в ресторанах с каждым годом не дешевеет, и 2024-й не станет исключением. Например, вероятнее всего, вырастут цены на мясо — так потому, что многие российские заведения общепита уже переходят на отечественную продукцию, а она стоит процентов на 30 выше заграничной. Об этом рассказал бренд-шеф бара «Собаки в тумане» Павел Кулагин.
По словам Кулагина, переход на российское мясо, вероятнее всего, изменит общепит.
«Появится много тушёных блюд из-за качества мяса, появится большое количество тонко нарезанного жареного мяса», — сказал он.
Бренд-шеф уверен, что продолжат закупать дорогие и премиальные стейки лишь немногие рестораны — как раз из-за роста цен.
Он отметил, что каждый год дорожают молоко и крупы, и считает, что 2024-й не станет исключением.
«Но на мой взгляд, это настолько неосязаемо, что к этому очень быстро все привыкнут. Это ни на что не повлияет», — объяснил Кулагин.
Ещё в будущем году на 15–20% станет дороже шоколад. При этом за нынешний какао-бобы уже выросли в цене в 2–3 раза.