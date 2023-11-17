Не можете забыть абьюзера? 7 шагов к восстановлению после больных отношений

Почему абьюзивные отношения сложно порвать

Для прекращения токсичных отношений придётся пройти все те же этапы, что человек проходит при попытки избавиться от наркотической зависимости. Каждый ведь слышал истории о том, как женщина годами жила с мужем, который её избивал и унижал. Так работает зависимость. Со временем она подавляет инстинкт самосохранения. Наркоман не может бросить наркотики, хотя понимает их вред. Просто его инстинкт самосохранения отключён.

Отсутствие инстинкта самосохранения — основная причина, по которой люди (независимо от пола) не могут покинуть созависимые отношения, даже если в них присутствует психологическое или физическое насилие. Когда мы решаем изменить свою жизнь, то испытываем адреналиновый скачок. Наше тело сигнализирует нам: «Беги! Бей или беги!». Но мы, люди, не умеем распознать наш инстинкт самосохранения, и поэтому, когда выбрасывается адреналин, кажется, что ничего особенного не происходит. Мы остаемся на месте, не убегаем, не атакуем. Мы не используем этот адреналин, который должен был активировать наши физические ресурсы. Наше тело готово к борьбе, и чтобы вернуть его в нормальное состояние, оно вынуждено выбросить большое количество эндорфина.

Сегодня уже доказано, что эндорфин — это наркотик , производимый собственным телом для успокоения и минимизации боли после физической борьбы. Многие люди ошибочно принимают этот перепад адреналина-эндорфина за эйфорию любви («бабочки в животе»).

При каждом контакте с человеком, который причиняет нам боль, повышается выброс адреналина. И с каждым разом выброс эндорфина становится сильнее. Примерно через 90 дней абьюзер становится для жертвы тем же, чем для наркомана становится «шприц». Психика человека устроена таким образом, что через 72 часа мы забываем, что эмоция была негативной, и остается только воспоминание о силе эмоции.

Как не вернуться к абьюзер

Любое изменение начинается с осознания, что именно мы хотим, можем или должны изменить. Если у нас нет настойчивого желания измениться, то ничего не произойдет. Это факт.

Многие жертвы возвращаются к своим мучителям из-за отсутствия устойчивого запроса на свободу. Однако важно осознать, что агония временна, а свобода постоянна. Лучше пройти через эту боль в кратком периоде один раз, чем оставаться в ней на протяжении всей жизни. Лучше начать жизнь с нуля, но быть свободным и жить в покое.

Помните: избежать стресса невозможно. Вы можете лишь минимизировать его воздействие на организм. Главное -— понять, что это состояние буде воздействовать на вас, подобно погоде, особенно вначале. Чем сильнее было психологическое насилие, тем дольше займет восстановление. Если вы находились в абьюзивных отношениях месяц, то восстановление может занять около 3 недель. Если отношения длились год, то придётся восстанавливаться не менее 3 месяцев.

Восстановление после абьюзивных отношений

Восстановиться после абьюза — не самая простая задача, но справиться с ней вам под силу. Вот 7 шагов, которые помогут вам на этом пути:

Признайте проблему. Мы часто заметаем под ковёр весь негатив в отношениях, но после разрыва нам важно осознать, что происходит. Признайте, что вы находились в токсичных отношениях, и что они вредили вашему здоровью. Обратитесь за помощью. После того, как вы осознали проблему, важно обратиться за поддержкой. Это может быть психолог, близкий друг или родственник, с которым вы можете открыто поговорить о своих чувствах. Не бойтесь просить о помощи — это не признак слабости. Займитесь спортом. Когда вам хочется позвонить и написать бывшему партнёру, просто наденьте кроссовки и идите в спортзал. Работайте над самооценкой. После абьюзивных отношений самооценка бывает подорвана. Постарайтесь разобраться в своих чувствах и убедиться, что вы достойны любви и уважения. Это может быть трудно, но с помощью специалиста или самостоятельной работы над собой вы сможете вернуть себе уверенность в себе. Установите границы. В абьюзивных отношениях границы часто смещаются, и мы перестаем понимать, комфортно нам или нет. Поставьте себе чёткие границы и не позволяйте никому их нарушать. У вас есть право на собственное мнение. Приобретайте новые навыки. Часто в абьюзивных отношениях мы теряем себя и свои интересы. Попробуйте восстановить свою самоидентичность, занимайтесь тем, что вам нравится, развивайте новые навыки и увлечения. Это поможет вам почувствовать себя целостным и счастливым человеком. Не бойтесь любить снова. После абьюзивных отношений мы можем испытывать страх перед новыми отношениями. Но помните, что все люди разные, и не все отношения повторятся. Разрешите себе снова полюбить и быть любимым, но будьте внимательны к себе и своим чувствам.

Пики переживаний после выхода из токсичных отношений обычно приходятся на 7–9-й день, 30–40-й день. Чувства могут «накрыть» через 3 месяца и даже через два с половиной года. Но помните, что вы не одни, и всегда есть люди, готовые помочь вам на пути восстановления.