Небогатые россияне смогут открыть социальный вклад под высокий процент

В законопроекте говорится, что малообеспеченные россияне, получающие социальную поддержку от государства, смогут открыть в банке:

социальный вклад или

социальный счёт.

Сумма такого вклада и счёта ограничена, это 50 000 рублей.

Предполагается, что вкладчик будет ежемесячно получать проценты по депозиту, причём ставка будет на 1 процентный пункт выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. Например, сейчас ключевая ставка составляет 15%, значит, по вкладу будет 16% годовых.

Открыть социальный вклад или счёт можно будет только онлайн через «Госуслуги» на 1 год. Для этого понадобится карта «Мир». Операции можно будет совершать только в рублях.

Вклад можно будет пролонгировать (продлить его срок), но при условии, что вкладчик продолжает получать пособие как малоимущий.

Банкам запретят взимать плату за открытие и ведение социального счёта, выпуск карты «Мир» и совершение операций по вкладу / счёту в пределах 15 000 рублей в месяц.

Законопроект запрещает иметь более одного социального банковского счёта или вклада. Если такой уже есть, в открытии нового гражданину откажут.