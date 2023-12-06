Небогатые россияне смогут открыть социальный вклад под высокий процент
Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах и счетах. Речь о банковских продуктах для россиян с низкими доходами. Предполагается, что вкладчик будет гарантированно получать доход в привязке к ключевой ставке ЦБ, а банк не сможет ему отказать в такой услуге. Максимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Открыть его можно будет только через «Госуслуги».
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В законопроекте говорится, что малообеспеченные россияне, получающие социальную поддержку от государства, смогут открыть в банке:
- социальный вклад или
- социальный счёт.
Сумма такого вклада и счёта ограничена, это 50 000 рублей.
Предполагается, что вкладчик будет ежемесячно получать проценты по депозиту, причём ставка будет на 1 процентный пункт выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. Например, сейчас ключевая ставка составляет 15%, значит, по вкладу будет 16% годовых.
Открыть социальный вклад или счёт можно будет только онлайн через «Госуслуги» на 1 год. Для этого понадобится карта «Мир». Операции можно будет совершать только в рублях.
Вклад можно будет пролонгировать (продлить его срок), но при условии, что вкладчик продолжает получать пособие как малоимущий.
Банкам запретят взимать плату за открытие и ведение социального счёта, выпуск карты «Мир» и совершение операций по вкладу / счёту в пределах 15 000 рублей в месяц.
Законопроект запрещает иметь более одного социального банковского счёта или вклада. Если такой уже есть, в открытии нового гражданину откажут.