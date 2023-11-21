О квартире можно забыть. Россиянам рассказали, что ждёт льготную ипотеку

Баксарёв сказал «Новым известиям», что лучшее время для покупки квартиры — сейчас. По мнению риелторов, опрошенных изданием, покупать надо было раньше, когда ставки были ниже.

«По нашей информации, в декабре этого года стоимость льготной ипотеки может вырасти ещё на 2%», — сказал Баксарёв.

На ценах сказывается подорожание стройматериалов. Металл, бетон, арматура — всё стало дороже, отметил глава «Вектор проекта». По его словам, стоимость сэндвич-панелей за год выросла более чем вдвое. Цены на землю, проектную документацию тоже растут.

Ещё один удар по льготной ипотеке — это возможный рост первоначального взноса. Ранее в Госдуме предложили с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос с нынешних 20 до 25%.

Пока же оформить льготную ипотеку может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Базовая ставка — 8% годовых на весь срок, а минимальная с учётом субсидирования от застройщика и специальных условий доходит до 5,5%.