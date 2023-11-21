О квартире можно забыть. Россиянам рассказали, что ждёт льготную ипотеку
Программа льготной ипотеки заканчивается в июле 2024 года. Казалось бы, время ещё есть. Но уже в декабре 2023-го ставка по льготной ипотеке может вырасти на 2%, считает гендиректор компании по проектированию домов «Вектор проект» Антон Баксарёв. При этом в Госдуме хотят уже с 1 января увеличить первоначальный взнос по ипотеке с 20 до 25%.
Баксарёв сказал «Новым известиям», что лучшее время для покупки квартиры — сейчас. По мнению риелторов, опрошенных изданием, покупать надо было раньше, когда ставки были ниже.
«По нашей информации, в декабре этого года стоимость льготной ипотеки может вырасти ещё на 2%», — сказал Баксарёв.
На ценах сказывается подорожание стройматериалов. Металл, бетон, арматура — всё стало дороже, отметил глава «Вектор проекта». По его словам, стоимость сэндвич-панелей за год выросла более чем вдвое. Цены на землю, проектную документацию тоже растут.
Ещё один удар по льготной ипотеке — это возможный рост первоначального взноса. Ранее в Госдуме предложили с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос с нынешних 20 до 25%.
Пока же оформить льготную ипотеку может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Базовая ставка — 8% годовых на весь срок, а минимальная с учётом субсидирования от застройщика и специальных условий доходит до 5,5%.