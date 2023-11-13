Британские врачи несколько месяцев не могли обнаружить рак мозга у пациента. У него был один распространённый симптом

В июле, когда мужчина впервые пожаловался врачу на головные боли, ему прописали обычные обезболивающие и противовоспалительные препараты. При этом сам Коллинз объяснял, что боли просто ужасные, будто кто-то бьёт его по голове острым предметом, а глубоко внутри что-то взрывается.

После приёма лекарств боли не прекратились, кроме того, у него случился тонико-клонический припадок. Что-то похожее происходит с человеком при приступе эпилепсии. Коллинза на скорой отвезли в больницу, но довольно оперативно выписали.

Приступы повторялись вновь и вновь, пока в итоге мужчина не попал в реанимацию. Там врачи сделали ему компьютерную томографию, ничего критичного не нашли и отправили домой ждать очереди на МРТ. Время ожидания составляло примерно год.

Позже у пациента произошёл геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозг. Его парализовало, и тут пациент всё-таки настоял на проведении МРТ. Исследование не показало каких-либо признаков опухоли или аневризмы (выпячивание стенки кровеносного сосуда). Но уже в конце сентября, когда головные боли снова вернулись, ему провели повторное КТ, которое показало глиобластому — очень агрессивную опухоль головного мозга.

Сам Коллинз говорит, что жив только благодаря настойчивости своей подруги, которая убедила его повторно обследоваться. Сейчас он собирает деньги на препарат, который, возможно, продлит его жизнь.

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