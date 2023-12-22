Названая неочевидная опасность, поджидающая мужчин с ожирением

При ожирении и нарушении кровообращения в организме мужчины нарушаются иммунные механизмы контроля, отметил в беседе с РИАМО Странадко. Некоторые клетки погибают на фоне кислородного голоданию и высвобождают молекулы, известные как хемокины. Обычно они помогают иммунной системе бороться с воспалениями. Однако некоторые хемокины могут способствовать росту и распространению раковых клеток простаты.

Доказано, что рак простаты начинается в клетках эпителия простаты, которые зависят от мужских гормонов — андрогенов. В определённых условиях андрогены могут стимулировать рост и деление клеток эпителия простаты, что может приводить к возникновению рака простаты. Например, концентрацию клеток увеличивается при низкой чувствительности тканей к действию инсулина, что особенно часто встречается при ожирении у мужчин.

«Это способствует активизации синтеза и выработке инсулиноподобных факторов роста, имеющих весомую роль в развитии злокачественных опухолей. Таким образом, ожирение у мужчин, воспаление и рак простаты тесно связаны », — добавил уролог.

Врач подчеркнул, что ожирение у мужчин чаще всего появляется из-за нарушения обмена веществ в организме. А нарушить метаболизм может нездоровое питание, плохая экология и недостаточная физическая активность.