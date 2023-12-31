Путин похвалил россиян за труд и твёрдость в 2023 году

Путин заявил, что в уходящем году россияне были тверды, отстаивая национальные интересы, свою свободу и безопасность, а также ценности, которые были и остаются нерушимой опорой.

По его словам, главное, что объединяло и объединяет граждан — судьба Отечества, а также глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

«Многое зависит от нас самих, нашего настроя на лучшее. Стремления поддержать друг друга словом и делом», — отметил глава государства, подчеркнув, что главные качества россиян — это солидарность, милосердие и стойкость.

Президент также обратил внимание на сплочённость российского народа. «Мы никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить», — заявил Путин.

Также он коснулся темы семьи. 2024 год объявлен в России годом семьи, напомнил политик. По его словам, настоящая семья — та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.

В конце президент подчеркнул, что судьбу страны вершит её народ. «Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее. Мы вместе», — завершил свою речь Путин.