Путин похвалил россиян за труд и твёрдость в 2023 году
Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия станет ещё сильнее. Обращение президента к россиянам показали на Дальнем Востоке, где Новый год уже наступил. В своей речи Путин отметил, что в 2023 году россияне много трудились и многое сделали. Теперь предстоит идти вперёд и созидать будущее. Вот краткий пересказ новогодней речи главы государства.
kremlin.ru
Путин заявил, что в уходящем году россияне были тверды, отстаивая национальные интересы, свою свободу и безопасность, а также ценности, которые были и остаются нерушимой опорой.
По его словам, главное, что объединяло и объединяет граждан — судьба Отечества, а также глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.
«Многое зависит от нас самих, нашего настроя на лучшее. Стремления поддержать друг друга словом и делом», — отметил глава государства, подчеркнув, что главные качества россиян — это солидарность, милосердие и стойкость.
Президент также обратил внимание на сплочённость российского народа. «Мы никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить», — заявил Путин.
Также он коснулся темы семьи. 2024 год объявлен в России годом семьи, напомнил политик. По его словам, настоящая семья — та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.
В конце президент подчеркнул, что судьбу страны вершит её народ. «Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее. Мы вместе», — завершил свою речь Путин.