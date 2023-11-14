Россиянам предложили жениться бесплатно. Но за развод придётся заплатить вдвойне

Помимо того, Даванков предложил увеличить размер пошлины за развод на 350 рублей — с 650 до 1200 рублей. Получается, что доходы бюджета из-за этого никак не изменятся — пошлина за развод вырастет ровно настолько, насколько снизится плата за регистрацию брака.

Депутат отметил, что отмена платы за тех, кто женится, станет символическим моментом. Государство повсеместно говорит об укреплении семейных ценностей и поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями, заметил вице-спикер.

Ранее в Госдуме предлагали другую инициативу для поощрения тех, кто долго находится в браке. За 10 и более лет брака хотели давать земельный участок.