Это пострашнее кариеса. Откуда берётся зубная боль по ночам?
Если ночью вы испытываете острую зубную боль, то это может быть пульпит. При этом заболевании инфекция поражает пульпу, в которой находятся нервы и кровеносные сосуды. Пульпа расположена внутри зуба. Чтобы до неё добраться, инфекция должна проникнуть довольно глубоко. Это гораздо серьёзнее обычного кариеса, хотя оба заболевания могут сопутствовать друг другу, объяснил стоматолог-терапевт Артур Тумашевич.
Почему ночью болит зуб
Пульпит начинается по той же причине, что и кариес, — из-за бактерий и токсинов, разрушающих защитную оболочку. Однако пульпит — более тяжёлое заболевание. Оно означает, что инфекция уже проникла глубоко внутрь и задела пульпу.
При пульпите человек испытывает острую пульсирующую боль, которая усиливается во время еды. Боль может продолжаться от минуты до нескольких часов. Характерное отличие пульпита в том, что у человека зуб болит и ночью, сказал Тумашевич изданию «Доктор Питер». Связано это с тем, что во время сна голова находится в горизонтальном положении, что усиливает кровоснабжение зуба и, соответственно, зубную боль.
Как выглядит кариес
В отличие от пульпита кариес на первых порах не вызывает боли, у человека появляются лишь пятна на зубах. Со временем образуется кариозная полость, зуб начинает болеть во время еды, при контакте с холодными или горячими продуктами.
«При кариесе почти никогда не бывает ночных и резких болей... Зуб начинает болеть, когда туда попадает крупный фрагмент пищи или при употреблении чая и кофе, когда жидкость действует как термический раздражитель. Дискомфорт длится всего 5–10 секунд, а потом полностью проходит», — объяснил стоматолог.