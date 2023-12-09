Это пострашнее кариеса. Откуда берётся зубная боль по ночам?

Почему ночью болит зуб

Пульпит начинается по той же причине, что и кариес, — из-за бактерий и токсинов, разрушающих защитную оболочку. Однако пульпит — более тяжёлое заболевание. Оно означает, что инфекция уже проникла глубоко внутрь и задела пульпу.

При пульпите человек испытывает острую пульсирующую боль, которая усиливается во время еды. Боль может продолжаться от минуты до нескольких часов. Характерное отличие пульпита в том, что у человека зуб болит и ночью, сказал Тумашевич изданию «Доктор Питер». Связано это с тем, что во время сна голова находится в горизонтальном положении, что усиливает кровоснабжение зуба и, соответственно, зубную боль.

Как выглядит кариес

В отличие от пульпита кариес на первых порах не вызывает боли, у человека появляются лишь пятна на зубах. Со временем образуется кариозная полость, зуб начинает болеть во время еды, при контакте с холодными или горячими продуктами.

«При кариесе почти никогда не бывает ночных и резких болей... Зуб начинает болеть, когда туда попадает крупный фрагмент пищи или при употреблении чая и кофе, когда жидкость действует как термический раздражитель. Дискомфорт длится всего 5–10 секунд, а потом полностью проходит», — объяснил стоматолог.