Опубликовано 10 февраля 2024, 12:50
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Налоговая закрыла Киркорову доступ к банковским счетам. В чём провинился поп-король
Поп-король не заплатил по страховым взносам чуть более 47 000 рублей, и из-за этого ФНС вышла с требованием заморозить его счета в трёх разных банках. Как задолженность случилась — не понятно, потому что ещё до конца 2023 года, сразу после вечеринки Ивлеевой, артист перевёл налоговой 12,3 млн рублей.
vk.com/fkirkorov
После разразившегося в конце года скандала звезда оперативно погасила задолженность по земельному, имущественному, транспортному налогам и начислениям по УСН. Как Киркоров просмотрел ещё 50 000 рублей — не ясно.
Тем временем бойкот артиста после голой вечеринки как будто закончился — его начали замечать на съёмках. Например, он снова появился в жюри шоу «Маска», где был вполне весел и бодр, а о тяжёлом периоде даже вспоминать не хотел.
Своё мнение на этот счёт Киркоров уже выразил в новом треке «Слухи», который вышел в начале января. В нём поп-король рассказал о своих врагах и собственных трудностях.