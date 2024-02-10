Налоговая закрыла Киркорову доступ к банковским счетам. В чём провинился поп-король

После разразившегося в конце года скандала звезда оперативно погасила задолженность по земельному, имущественному, транспортному налогам и начислениям по УСН. Как Киркоров просмотрел ещё 50 000 рублей — не ясно.

Тем временем бойкот артиста после голой вечеринки как будто закончился — его начали замечать на съёмках. Например, он снова появился в жюри шоу «Маска», где был вполне весел и бодр, а о тяжёлом периоде даже вспоминать не хотел.

Своё мнение на этот счёт Киркоров уже выразил в новом треке «Слухи», который вышел в начале января. В нём поп-король рассказал о своих врагах и собственных трудностях.