Магазин с Adidas и Reebok открылся в Москве. А что с ценами?
Бренды Adidas и Reebok ушли из России весной 2022 года. О том, что обе компании могут возобновить работу, стало известно в июне 2023 года. И вот 9 декабря первый магазин заработал в аутлете «Белая дача». Товары двух знакомым россиянам спортивных марок будут продавать на площади 1014 кв. м. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела маркетинга компании Lestate, развивающей сеть ASP, Илья Комиссаров. А журналисты Shot уже посетили магазин и раскрыли, какие там цены.
По словам Комиссарова, продавать будут только вещи Adidas и Reebok. Сейчас уже представлено 768 артикулов, но это не предел — ассортимент со временем расширят.
А в будущем компания собирается открыть новые магазины, но где и когда — пока не рассказывают.
Shot убедился, что магазин есть, но ажиотажа среди покупателей не заметил. Цены же взлетели в два раза — с момента, когда компании ушли с российского рынка. Кстати, вещи завозят в страну по параллельному импорту.
«Например, футбольные бутсы, которые раньше стоили 6000 рублей, теперь около 15 000. Ценники на Reebok — в районе 11 000—12 000», — отметил Shot.
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