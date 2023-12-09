Магазин с Adidas и Reebok открылся в Москве. А что с ценами?

По словам Комиссарова, продавать будут только вещи Adidas и Reebok. Сейчас уже представлено 768 артикулов, но это не предел — ассортимент со временем расширят.

А в будущем компания собирается открыть новые магазины, но где и когда — пока не рассказывают.

Shot убедился, что магазин есть, но ажиотажа среди покупателей не заметил. Цены же взлетели в два раза — с момента, когда компании ушли с российского рынка. Кстати, вещи завозят в страну по параллельному импорту.

«Например, футбольные бутсы, которые раньше стоили 6000 рублей, теперь около 15 000. Ценники на Reebok — в районе 11 000—12 000», — отметил Shot.

Новый магазин может заинтересовать любителей бега, вокруг которого полно мифов. Но их уже успел развенчать травматолог-ортопед высшей категории Леонид Фарба. Например, на самом деле он никак не вредит коленям.