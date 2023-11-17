10:40, 17 ноября 2023
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10 дней подряд. Напоминаем, как будем отдыхать в новогодние праздники
В этом году самые длинные праздничные выходные у работающих на пятидневке начнутся уже 30 декабря — оно удачно выпало на субботу. Ну а 31-е тоже и так выходной — воскресенье. Сам же новый, 2024 год вступит в свои права вместе с началом недели. А второй важный для россиян праздник, Рождество, выпал на первое январское воскресенье.
Завершатся праздничные каникулы 8 января. Первая рабочая неделя в 2024 году начнётся во вторник, 9-го числа.
После новогодних праздников россиян ждут выходные на 23 Февраля и 8 Марта. Оба праздника в будущем году оказались пятничными, поэтому будем отдыхать три дня подряд, до понедельника.