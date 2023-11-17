10 дней подряд. Напоминаем, как будем отдыхать в новогодние праздники

В этом году самые длинные праздничные выходные у работающих на пятидневке начнутся уже 30 декабря — оно удачно выпало на субботу. Ну а 31-е тоже и так выходной — воскресенье. Сам же новый, 2024 год вступит в свои права вместе с началом недели. А второй важный для россиян праздник, Рождество, выпал на первое январское воскресенье.