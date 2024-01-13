Раскрыта причина разрушительного пожара на складе Wildberries

По данным ТАСС, предварительной причиной пожара стала неисправность проводки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пожарная сигнализация в момент, когда всё ещё только начиналось, была отключена. Дело в том, что за неделю до пожара она срабатывала ложно несколько раз.

Пожар тушат уже больше пяти часов. К борьбе с огнём привлечены 57 единиц техники и 286 человек личного состава от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 32 единицы техники и 136 человек личного состава от МЧС. Пожарным удалось не допустить перехода огня со склада на парковку грузовиков и электроподстанцию.

Официальной информации о пострадавших нет. Маркетплейс сообщил, что сотрудники эвакуировались. В то же время телеграм-канал «112» пишет, что один из работников склада Евгений К. не выходит на связь. Родные не смогли с ним связаться после эвакуации. Гудки идут, но ответа на них нет.

По данным «Baza», есть как минимум двое пострадавших. Это мужчина и женщина — они сами добрались до больницы. Также телеграм-канал пишет, что несмотря на распространяющийся с большой скоростью огонь при эвакуации охранники на выходе из здания продолжали осмотр работников, чтобы удостовериться, что те ничего не украли.

Как сообщил источник РИА «Новости» на страховом рынке, ущерб от пожара на складе Wildberries может достичь 10−11 млн рублей. С точки зрения ущерба имуществу он может быть сравним с ЧП на складе OZON в августе 2022 года. О том, что тогда произошло, можно прочитать в этом материале. Там же рассказали о самых крупных происшествиях в 2022-ом.ой.