Россиянкам с двумя детьми предложили урезать рабочую неделю на час
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уже направил их в правительство, чтобы там дали своё заключение. По задумке парламентария, матери двоих и более несовершеннолетних детей должны работать не 40 часов в неделю, как все, а 39. Рассказываем, зачем это нужно и поменяются ли из-за этого зарплаты мам.
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Отдельно в документе прописано, что сокращение рабочей недели не должно сказаться на зарплате женщин. И вообще, никаких «колоссальных последствий для рынка труда» предлагаемая мера не повлечёт, уверен Слуцкий.
В том числе глава ЛДПР считает, что она не повлияет на решение работодателей о найме таких мам, сообщил ТАСС.
Цель законопроекта — предоставить женщинам, воспитывающим двух и больше детей, дополнительное свободное время, которым они могли бы распорядиться по своему усмотрению.
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