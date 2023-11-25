Россиянкам с двумя детьми предложили урезать рабочую неделю на час

Отдельно в документе прописано, что сокращение рабочей недели не должно сказаться на зарплате женщин. И вообще, никаких «колоссальных последствий для рынка труда» предлагаемая мера не повлечёт, уверен Слуцкий.

В том числе глава ЛДПР считает, что она не повлияет на решение работодателей о найме таких мам, сообщил ТАСС.

Цель законопроекта — предоставить женщинам, воспитывающим двух и больше детей, дополнительное свободное время, которым они могли бы распорядиться по своему усмотрению.

В российском Трудовом кодексе есть такое понятие, как срочный трудовой договор. Некоторые работодатели с его помощью избегают многих сложностей. А вот их сотрудникам не так весело. Почитайте, что такое срочный трудовой договор и можно ли превратить его в бессрочный.