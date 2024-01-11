Умер Юрий Соломин. Чем он запомнится

По предварительным данным, причина смерти Юрия Соломина — почечная недостаточность, которая развилась как осложнение после перенесённого инсульта, сообщил Mash. Место и время прощания с артистом пока не определены.

Юрий Соломин родился в Чите. После школы уехал в Москву учиться в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина при Малом театре. В театральную труппу его приняли сразу после окончания учёбы в 1957 году.

В театре Соломин сыграл более 50 ролей в спектаклях по произведениям русских и зарубежных классиков. Среди наиболее выдающихся его работ в театре — Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, царь Фёдор в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович» по произведению Алексея Толстого, Сирано в «Сирано де Бержераке» Ростана и многие другие.

С 1980 года Юрий Соломин стал пробовать себя как театральный режиссёр. В 1988 году он стал художественным руководителем Малого театра. Эту должность он занимал до самой смерти. Как худрук Соломин выступал за традиционный подход к сцене.

Юрий Соломин также активно снимался в кино. Он сыграл много узнаваемых ролей. Например, Славин в картине «ТАСС уполномочен заявить…» или Генрих Айзенштайн в «Летучей мыши».

Особенной для Соломина стала роль капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства». Его заметил японский режиссёр Акира Куросава и снял в своём фильме «Дерсу Узала». Эта картина в 1976 году получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.

С сентября 1990-го по ноябрь 1991 года Юрий Соломин был министром культуры РСФСР.

У Юрия Соломина был младший брат Виталий Соломин. Он играл доктора Ватсона в советском фильме про Шерлока Холмса. Братья перестали общаться после смерти их матери. Виталий Соломин умер в 2002 году.