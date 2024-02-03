Актёр из «Универа» и «Склифосовского» умер в Москве

Овчинников скончался 1 февраля. В субботу, 3-го числа, его похоронили.

Коллеги из «Геликона» назвали его незаурядным артистом и любимцем московской публики. А ещё отметили, что он был человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой, помогал всем, кого встречал на своём пути.

«С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене "Геликона", где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром. Невозможно было остаться равнодушным, когда на сцене блистал Дмитрий Овчинников!» — написали они.

Актёр сыграл во множестве спектаклей на сцене «Геликона», например «Севильский цирюльник», «Борис Годунов», «Кащей Бессмертный», «Леди Макбет Мценского уезда», «Кармен» и «Пиковая дама».

Но ещё большую известность ему принесли роли в сериалах. Среди них «Универ», «Склифосовский», «Полярный», «Молодёжка», «Триггер», «Последний из Магикян», «Ивановы-Ивановы» и другие.

А в начале января ушёл из жизни актёр из «Глухаря» и «Интернов» Пётр Черняев. Ему было 70 лет.