Опубликовано 25 января 2024, 12:50
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В Таиланде задержали группу «Би-2». Что натворили рокеры
Сообщается, что музыканты выступали без разрешения на работу. Теперь им предстоит заплатить штраф и покинуть Таиланд. Пока размер наказания точно не известен — его определит суд, который, возможно, пройдёт 26 января, заявил представитель туристической полиции.
Би-2/vk.com
Как сообщил ТАСС со ссылкой на турполицию, задержание произошло 24 января. В полиции оказались семь человек — шесть россиян и израильтянин. Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.
В мае 2023 Минюст РФ внёс в реестр иноагентов одного из главных участников рок-коллектива Егора Бортника* (Лева «Би-2»). Ведомство приняло такое решение из-за того, что музыкант «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, её граждан и органов государственной власти», а также критиковал СВО.
*признан в России иноагентом
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