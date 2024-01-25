В Таиланде задержали группу «Би-2». Что натворили рокеры

Как сообщил ТАСС со ссылкой на турполицию, задержание произошло 24 января. В полиции оказались семь человек — шесть россиян и израильтянин. Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.

В мае 2023 Минюст РФ внёс в реестр иноагентов одного из главных участников рок-коллектива Егора Бортника* (Лева «Би-2»). Ведомство приняло такое решение из-за того, что музыкант «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, её граждан и органов государственной власти», а также критиковал СВО.

*признан в России иноагентом

Российских детей собираются отправить на оздоровительный отдых в Северную Корею. Что известно Раскрыты имена членов экипажа сбитого российского Ил-76. Список