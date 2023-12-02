Всем приготовиться. Россиян предупредили о приближении аномальных холодов

Во всех регионах Северо-Западного федерального округа прогнозируют температуру ниже нормы — на 7–14 градусов, а местами — и на 15–20.

«Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16–23 градуса. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря — морозы до 16–23 градусов, что на 7–12 градусов ниже нормы» , — сказал Вильфанд.

Вот какая погода ждёт жителей регионов России в период с 2 до 6 декабря:

до минус 23 — Пермский край, Кировская область, Удмуртия и Марий Эл;

до минус 20–27 — Свердловская, Курганская, Челябинская и Тюменская области;

до минус 27–35 — Омская, Томская области;

до минус 30 — Архангельская область, Коми и Ненецкий автономный округ;

до минус 30–41 — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа;

до минус 35–40 — юг Хабаровского края (с 3 по 6 декабря);

до минус 35–42 — Таймырский и Эвенкийский районы Красноярского края;

до минус 43–49 — Магаданский край, Чукотка и Якутия. В последней морозы местами дойдут до –54.

Как же пережить такую погоду? Либо греться дома, либо серьёзно утеплиться. Если и одеваться как капуста, то только с умом. Врач-инфекционист, к. м. н. Иван Коновалов порекомендовал придерживаться принципа многослойности и не забывать прикрывать зоны тела, которые быстро переохлаждаются.

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