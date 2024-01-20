Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 14:00
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Кот-путешественник Твикс не доехал до дома. Он ничего не смог объяснить проводнице

Выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса нашли мёртвым. Котика искали волонтёры и другие неравнодушные люди. Он ехал со своим хозяином в Санкт-Петербург после операции, но дороге выбрался из переноски, и проводница, решив, что животное проникло в поезд случайно, выбросила его из вагона в 30-градусный мороз. За его находку обещали 30 000 рублей, но живым домашнего любимца найти не получилось.
Ольга Кудряшова/vk.com

Ольга Кудряшова/vk.com

Кота искали тысячи человек по всему Кирову. Прохожие видели его, некоторые подкармливали. Поиски шли с 11 января.

Известно, что кот ехал в вагоне по всем правилам и в переноске, но в какой-то момент выбрался из неё, а хозяин этого не заметил. Пропажу он обнаружил только, когда котик уже был на улице. Кстати, сама проводница, которая выбросила живое существо на мороз, теперь не выходит на связь.

Полиция провела проверку, но состава преступления в действиях женщины не нашла. В РЖД сейчас идёт служебное расследование, проверку проводит и транспортная прокуратура Свердловской области.

Скорее всего, животное просто погибло из-за морозов. Всё-таки шерсть домашних питомцев не спасает от низких температур.

Ранее стало известно, что умер кот Виктор, которого не пустили в самолёт из-за лишнего веса.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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