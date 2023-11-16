Отделения «Почты России» хотят сократить под корень, а освободившиеся здания — сдать

Минцифры хочет, чтобы в каждом городе осталось хотя бы одно отделение «Почты России» , куда переведут часть сотрудников из закрытых офисов. Министерство предложило регионам проработать предложение до декабря, сообщил «Коммерсант».

Как отметило издание, в 2022 году убыток «Почты России» составил 30,4 млрд рублей. У компании образовался огромный долг — 133 млрд рублей. По словам главы компании Михаила Волкова, гасить бо́льшую часть задолженности нечем. Сейчас почта пытается найти способы сократить убытки, но пока ничего не придумала, кроме идеи взымать «инфраструктурный сбор» с маркетплейсов. Последние выступили резко против.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который входит в совет директоров «Почты России» предложение Минцифры раскритиковал. Он сказал журналистам, что считает «неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности». Нужно найти другие способы финансирования почты. Один из вариантов — нарастить совместный оборот с маркетплейсами за счёт роста заказов.

Источник издания, знакомый с работой «Почты России», сказал, что более 70% офисов компании убыточны. Если их начнут закрывать, то большинство отделений просто пойдут под списание из-за плохого состояния, уверен он. Эксперты рынка коммерческой недвижимости подтвердили, что часть отделений в очень ветхом состоянии, поэтому предварительно их придётся отремонтировать. Иначе даже с арендой не заладится.