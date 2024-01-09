После ледяного коллапса в Подольске задержали крупного чиновника

Как выяснили следователи, Рязанцев отвечал за содержание, использование и ремонт жилфонда, коммуникаций и инженерных сетей. Поэтому он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности теплового оборудования, хотя прекрасно знал о проблемах с ним.

Задержали и генерального директора и начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода», которые оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. На рабочих местах фигурантов проходят обыски и выемки, а самих их допрашивают.

Халатность отвечающих за теплотрассу людей привело к многодневной аварии сетей в Климовске, микрорайоне Подольска, из-за чего жилые дома и соцучреждения города остались без горячей воды и отопления в 20-градусный мороз. Причём первые сутки ничего не предпринималось, режим ЧС ввели только на следующий день.