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12:00, 09 января 2024
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После ледяного коллапса в Подольске задержали крупного чиновника

Из-за прорыва тепловых сетей тысячи жителей микрорайона Климовск сидели несколько дней без горячей воды и отопления в лютый мороз. 42-летнего заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева подозревают в превышении полномочий, которое привело к тяжёлым последствиям. Досталось и гендиректору с начальником частной котельной.

После ледяного коллапса в Подольске задержали крупного чиновника
© Pawel Czerwinski / Unsplash

Как выяснили следователи, Рязанцев отвечал за содержание, использование и ремонт жилфонда, коммуникаций и инженерных сетей. Поэтому он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности теплового оборудования, хотя прекрасно знал о проблемах с ним.

Задержали и генерального директора и начальника котельной «Климовского специализированного патронного завода», которые оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. На рабочих местах фигурантов проходят обыски и выемки, а самих их допрашивают.

Халатность отвечающих за теплотрассу людей привело к многодневной аварии сетей в Климовске, микрорайоне Подольска, из-за чего жилые дома и соцучреждения города остались без горячей воды и отопления в 20-градусный мороз. Причём первые сутки ничего не предпринималось, режим ЧС ввели только на следующий день.

Автор:Ника Белова
Редакция
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